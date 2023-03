De betrokkenen in 2006, tien jaar voor het vermeende zwijggeld

Lang verhaal kort: Trump wordt tóch aangeklaagd door een grand jury in New York, en de aanklacht zelf blijft geheim totdat Trump zelf aanstaande dinsdag IN DE RECHTBANK verschijnt. "Donald Trump is expected to turn himself in on Tuesday, the former president’s lawyer Susan R Necheles has now said. (...) It is unclear whether Trump will be handcuffed when he surrenders, but he will be fingerprinted, photographed and processed for a felony arrest."

Oh... MAN. We vermoeden dat er in het staatsapparaat van New York heus wel genoeg kwaad bloed jegens Trump beschikbaar is om die handboeien af te dwingen, al is het maar om Trump voor het oog van de wereld te vernederen. En daarna dus voor het allereerst een MUGSHOT van een voormalige Amerikaanse president.

Aanstaande dinsdag wordt met afstand de silliest day sinds de STAATSGREEP van 6 januari 2020.

Update: Oh wow, Meatball Ron zegt dat Florida niet mee zal werken aan de uitlevering van Trump!

Reactie Trump op TruthSocial:

Stilte voor de Stormy

Imagine!

:(