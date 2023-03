We kunnen het wel eeuwig over Orange Man Bad blijven hebben, en zijn fouten zijn niet te tellen, maar hij is geen president meer en er is momenteel ontzettend veel mis met de Democratische Partij, de FBI en de geheime diensten.

Als Hunters computer van Don jr. was geweest, was het elke dag voorpaginanieuws. Als niet BIden maar Trump voor tientallen miljarden aan wapens voor de Taliban had achtergelaten, hadden we het er nog steeds over. Immigratie en dakloze junks op de trottoirs van de grote steden zijn onder Biden een groeiend probleem. De pers kijkt weg van Bidens dementie. Crickets...