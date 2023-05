"Her Afro-American husband, she called him an ape. Her cat was named...: Vagina"

Bovenstaand Trumps reactie op het vonnis te New York dat hem civielrechtelijk "liable" bevindt - wat iets anders is dan strafrechtelijk 'schuldig' - voor een vermeende aanranding van schrijfster E. Jean Carroll (die heus wel gek is) mid jaren 90. *Schraapt keel, rolt perkament uit*: "I had a picture taken years ago with and her husband. Nice guy, John Johnson, he was a newscaster, very nice man. She called him an ape. Happens to be African-American. Called him an ape. The judge wouldn't allow us to put that in. Her dog, or her cat, was named: Vagina. The judge wouldn't allow us to put that in."

Nou, wij zijn dan misschien geen virosofen of Slavisten, maar we zijn wel degelijk experts in Amerikaans civiel recht en bovenstaand pleidooi lijkt ons ruimschoots voldoende om een hoger beroep te winnen. Kortom: nu al een overdrachtelijke TOTAL EXONORATION, ongeacht die 'veroordeling'. Trumps reactie op alle andere current things, onderstaand en na de breek. Saaiere stukken ziet u hier op het YouTube-kanaal van CNN.

"Ik zou de oorlog Oekraïne/Rusland binnen 24 oplossen"

De nieuwe "because you'd be in jail"

Trumps eigen tijdnlijn van de leukste staatsgreep ooit Jan 6

Remedie voor economische crisis: "Drill Baby Drill"

"Ik zal uitkomst 2024 accepteren als het een eerlijke verkiezing was, absoluut"

Looool wat. Dit is dezelfde CNN-interviewster