Niet alleen is een horde magere mannetjes in latex die dagenlang en duizenden kilometers hun voeten in cirkels rond een tandwiel bewegen zeven keer saaier alsdan Formule Vroem, het hele wielercircus is ook nog eens zeven keer zo vervuilend als de meest technologisch vooruitstrevende sport ingenieurs-olympiade ter wereld. Terwijl de F1 probeert om nieuwe technologie te bedenken die niet alleen hun bolides, maar ook uw middenklassertje schoner, zuiniger en veiliger maken, zuigen die eposnuivers alle leven uit de planeet met hun enorme ecologische voetafdruk. Zo dun zijn die bandjes dan ineens niet meer hè!? De allerhardste lol hadden wij als kleinzielige, hondsburgerlijke bloggertjes met een barbecue in de tuin en een vuilnisbak in de keuken waar niets gescheiden in gaat overigens nog met het FEITJE dat bovenstaande kennistweet afkomstig is uit een heerlijk X-draadje van mensen die zichzelf stukje bij beetje langzaam harder gaan geselen omdat hun edele wielersport met iedere tweet fossieler, sjeiker (niet: chiquer als in deftig, maar: sjeiker als in oliebaron) en vervuilender blijkt. En dan zijn al die randdebielen met hun campers en plastic opblaasrotzooi in bocht 23 van de Mont Flamous of hoe heet die bedevaartsberg nog niet eens meegewogen. Hier langzaam terugscrollen voor maximaal leedvermaak (mirror 1; 2; 3; 4). Nou wielerfreaks, tijd om hardop je aflaat voor jullie klimaatzonden uit te spreken met het enige echte schone racegegroetje: Go Max!