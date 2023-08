Ik maak mij helemaal geen zorgen. Dit is een papieren kwestie die alles te maken heeft met de gehanteerde (m.i. foute) definitie.

Namelijk: het CBS registreert van alle inwoners (het gaat hier dus nog even niet over het aantal huishoudens) het inkomen. Van de bijna 18 miljoen inwoners zijn er dan veel mensen die -lees de definitie van het CBS goed- "deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen".

Dus... men neemt het aantal in NL wonende personen en telt hoeveel personen van die 18 miljoen deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen.

Vervolgens maakt de media (dus niet het CBS) daarvan dat al deze personen zouden "leven in armoede".

Nog een opmerking vooraf: het CBS stelt dat alléén de kale uitkering inkomen is. Alle andere toeters en bellen, toeslagen, vrijstellingen, tegemoetkomingen, subsidies, KGB, gratis verstrekkingen e.d. rekent het CBS niet mee. Dat lage inkomen blijft dus altijd de basis op grond waarvan men steeds voor elke extra in aanmerking komt. Wij weten allemaal hoe het totale inkomen in euro's daardoor kan oplopen.

Terug naar hoeveel mensen "deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen", want dan gaat het ineens weer over het aantal personen. Dus dan heb je al snel een hele grote groep mensen te pakken die volgens de media "in armoede leven".

Het inkomen van een part-time werkende is bijvoorbeeld laag.

Het inkomen van iemand die maar een paar uur werkt (want gespaard om tot pensioen uit eigen middelen te overbruggen) is laag.

Het inkomen van iemand die een forse erfenis heeft ontvangen en voor de lol een paar uur iets erbij doet, is laag.

Het inkomen van iemand die een opleiding volgt (studiebeurs), is laag.

Al deze mensen leven dus op papier volgens de media in diepe armoede. Ook al heeft die parttime werkende huisvrouw een echtgenoot met een topinkomen, zij zelf staat geregistreerd als laag inkomen - doch leeft waarschijnlijk niet in diepe armoede.

Hier de cijfers CBS van 2011 t/m 2021

opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/8384...

In het jaar 2020 bijvoorbeeld (laag inkomen gedurende min. 1 jaar):

totaal 896.200 personen - relatief 5.4 % van de populatie

NL 406.600 - 3.2 %

WE 101.800 - 6.3 %

NW 387.800 - 18.1 %

of bijvoorbeeld

werkenden 146.500 - 1.5 %

bijstandsuitkering 375.300 - 70.2 % (alleen uitkering geldt als inkomen!)

sociale uitkering overig 75.500 - 35.5 %

of:

eigen woning 98.600 - 0.9 %

huurwoning 141.00 - 4.4 %

huur met huurtoeslag 656.600 - 29.8 %

Tot zover wat info "op papier" aan de hand van de vraag hoeveel personen (!) er volgens de gehanteerde formule in armoede zouden (kunnen) leven.

De echte informatie over armoede komt m.i. pas boven tafel als men bereid zou zijn te kijken naar hoeveel euro's er in totaal per voordeur/huishouden binnen komen (incl. toeslagen etc.) en dáár de vraag op los laten of je daar in de basis fatsoenlijk van kunt wonen, eten, drinken en kleden.