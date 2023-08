@Après toi | 16-08-23 | 14:07:

Net zoals ieder Europees land het economisch slecht deed.

En voor de rest. Brexit is geen issue meer in VK (behalve voor de extreem linkse vleugel Labour en die stelt sinds exit Corbyn niks meer voor). Zelfs Labour baas Starmer is er niet meer mee bezig want men heeft toen gekozen. Einde verhaal. Schijnt alleen nog een issue te zijn voor rancuneuze pro EU baasjes in VK en EU landen. Maw "live with it."

"Starmer ends Labour silence on Brexit as he rules out rejoining single market."

www.theguardian.com/politics/2022/jul...

en nog een.

"Reversing Brexit now would not help UK economy, says Keir Starmer"

www.theguardian.com/politics/2022/dec...

Daarna heeft hij er niks officieels meer over gezegd, dus uitspraak staat.

Voor de rest wat maakt het uit of het VK bij de EU zit of niet? Hun keuze, respecteer dat.