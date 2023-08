Voor alle paneelbezitters, je had dit aan kunnen voelen komen.

Er wordt nauwelijks daadwerkelijk geïnvesteerd in de infra die nodig is. Wanneer is voor het laatst bij u in de straat of wijk de elektra vervangen?

De leveranciers zijn geprivatiseerd. U weet wel, zo'n actie die door marktwerking zou zorgen voor de beste prijzen voor de consument. De enige die onderaan de streep vooral profijt hebben, blijken de investeerders. En die willen enkel dat hun portfolio in het groen blijft staan. Dus uitmelken, die hap.

Dan waren er de elektrieke auto's. Onbetaalbaar, dus ging er plots subsidie bij om die dingen maar te pushen. 'We' moesten en zouden er aan. Tegelijkertijd werden alternatieven ontmoedigd door de prijzen te verhogen. En nu een bepaald percentage van de werkende menschen ook aan zo'n elektrisch mobiel zijn? De subsidie wordt er vanaf gehaald, de prijzen gaan omhoog (want die werden kunstmatig laag gehouden) en 'de meute' zit klem met zo'n ding.

En bij zonnepanelen is het wéér hetzelfde liedje. Maak de mensen lekker met prijsmanipulatie, zorg dat ze zich lang verplichten en afhankelijk worden en als je boven een bepaald percentage komt, kan je de boel leegzuigen.

Noem het de Nederlandse handelsgeest, noem het naïef van de paneel-bezitters, dat is het echt niet. Het is een kleine groep geldbeluste mensen die enkel kapitalistisch handelen en nauwelijks mores of scrupules hebben.

En dan heb je die panelen en wat dan? Mickey schreef al dat ze dan zo veel mogelijk direct opsoupeert. Is een optie. Maar je zou ook alles in een accu kunnen proberen te proppen. Oh wacht, die weg zal binnenkort ook wel weer worden dichtgetimmerd. Let op, als er plotseling dikke (tijdelijke) subsidies op accu's worden aangeboden, kan je er donder op zeggen dat er over vijf jaar plots extra accu-belasting komt 'voor veiligheid', met een 'centraal orgaan accuzorg', een maandelijkse toeslag als u boven een bepaalde vermogen komt.

@bad casey vroeg me in het cafe (waar ik dit topic al aansneed) of ik niet in de politiek wil: de politiek wil mij niet (twee maal geprobeerd). Ik ben te direct, wars van de vossenstreken en zou er vooral voor het Nederlandse onderwijs in willen. Daar heb ik verstand van, schoenmaker, leest, dat soort. Zo lang ik in een salarisschaal van een docent blijf zitten vind ik het best en eerlijk, puur omdat ik denk dat er teveel flierefluiters in de kamer zitten die er zitten voor de duiten en de fluiten.