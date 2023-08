VROEGER! Verdorie kinders, vroeger had Greenpeace een bult aantrekkingskracht! Dan zoefden er weer een paar leipo's met hypersnelle boten over een ruige zee richting een of ander olieplatform of hingen d'r weer wat knakkers op duizelingwekkende hoogte aan een schoorsteen van Shell. Maar 'milieu' is vervangen door 'klimaat' en nu is het kommer en kwel. De jongste donateur is 57. De meeste donateurs dragen godbetert een pamper! Mensen van onder de 30 denken dat je 'Greenpeace' krijgt van het drinken van te veel avocadoshakes. Of nee, misschien hebben ze opa er wel een keer over horen vertellen! Als je in Amsterdam-Noord bij Greenpeace op de ecokoffie komt staat de verwarming op 27, moet je eerst 140 sjoelen om toegang te krijgen tot het pand en uiteraard staat de advocaat met slagroom klaar voor een eventueel feestje. De geitenwollensokkenterroristen zijn helemaal uit. Bezorgde jeugd draagt allemaal Patagonia (€ 300+) en die worden door Van Houten c.s. opgejut mee te doen met de asfaltklevers van XR. Veel fijner om lekker rustig op het asfalt te liggen i.p.v. er daadwerkelijk moeite voor te moeten doen. Bovendien is de kans dat je een arme visser laat verzuipen ook een stuk kleiner. Als doodsreutel mag de groene poes-directeur (€ 100.000 per jaar) nog wat open deuren intrappen over stikstof (Greenpeace heeft jarenlang bijna iedere boom op de planeet eigenhandig uit de grond getrokken om te verstouwen in biomassafabrieken) en de overheid. Is de kwelling al bijna voorbij??