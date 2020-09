Subsidieclubje Greenpeace kennen we vooral vanwege een directeur die wekelijks per vliegtuig *forenst* tussen Nederland en Luxemburg. Verder bewees Greenpeace haar idealisme door een gifschip in een derde wereldland te dumpen, zodat kleine kinderen het verder konden demonteren.

Men kan de wereld verbeteren door bij zichzelf te beginnen.

Helaas, voor links is dat geen optie. Links ziet zichzelf als nieuwe adel en geestelijkheid. Die gaan niet fietsend naar hun werk, of veel belastinggeld uitgeven aan een schone ontmanteling van hun scheepswrak. Dat belastinggeld is voor de adel, en de geestelijkheid!

Kortom, waarom zou je de wereld verbeteren door bij jezelf te beginnen, als je de wereld ook kunt "verbeteren" door anderen te belasteren, te bedreigen, aan te klagen, brodeloos te maken, fysiek aan te vallen of te vermoorden?

Tja.

Of de wereld daar echt beter van wordt is niet belangrijk.

Subsidies goed besteden, dus aan jezelf besteden; dat is belangrijk.