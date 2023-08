En nee, het is nooit een excuus, maar bijna iedereen verspreidde gisteren aan de hand van het onderstaande onvolledige fragment het bericht dat de Russische NPO 284.000 Russische overlijdensberichten op social media had geteld. Het volledige bovenstaande fragment vertelt echter een tegenovergesteld verhaal, namelijk dat ze 284.000 Oekraïense overlijdensberichten telden.

Het getal is afkomstig van Ruslan Tatarinov van het Telegramkanaal Шепот фронта, vrij vertaald naar "Whispers of the Front". Het gaat specifiek om dit bericht van 1 augustus, een transcript van Tatarinovs bewering dat er 284.000 Oekraïense overlijdensberichten te vinden zijn op social media. Uit de originele tekst blijkt dat het geen telwerk, maar een geautomatiseerde schatting betreft.

De Russische tekst na Google translate: "I put the search on tag words like “died for Ukraine”, “buried” ... I brought it to the programs so that there was an Internet calculation. And it quickly became clear that a lot of soldiers are dying in Ukraine. On average, about 400 obituaries a day. (...) This is average. The peak was November last year. There, in one day, about 1100 obituaries for soldiers of the Armed Forces of Ukraine were published. There were 900 a day. How many losses of Ukraine did you count? 284 thousand dead. This was recorded a week ago."

Het getal 284.000 is dus het resultaat van "programs" die "internet calculations" uitvoerden, en zodoende echt niet meer dan een zeer grove schatting. En zeer waarschijnlijk dus ook een grove overschatting, al sprak Von Der Leyen eind november natuurlijk - in een later verwijderd filmpje - wel al van 100.000 Oekraïense doden. De daadwerkelijke bonnetjes van het Slavische Slachthuis, eigenlijk willen we ze niet eens meer zien.

Het onvolledige fragment dat gisteren circuleerde