:

Dat zal. Maar Trump zal kiezen voor de steun intrekken. Dan zal Oekraïne onder de voet gelopen worden. Het zal veel ellende opleveren, inclusief een stroom van enkele miljoenen vluchtelingen extra naar Europa. Dat zal Trumps zorg niet zijn, hij had toch al een hekel aan Europa die hij als concurrenten ziet en profiteurs, niet als bondgenoten. Trump zal, als hij weer president is als eerste bezig gaan met het stukmaken van iedereen die hem een voet dwars heeft gezet, want zijn rancune is groot. Daarna zal hij druk zijn het staatsbestel in zijn eigen voordeel om te buigen. Pas heel veel later zal hij bezig willen met Europa en andere voor hem irrelevante zaken.

De komende jaren wordt een periode van The Reign of Stupidity, omdat het volk liever ontkenning zoekt dan erkenning van problemen om op te lossen. Mooipraters zullen een goede periode hebben, maar niets oplossen, alleen maar de ellende nog groter maken. Uiteindelijk valt het kwartje, als de boel gigantisch op de klippen is gelopen en dan mogen verstandige mensen het weer gaan opruimen. Als dat laatste dan nog gaat.