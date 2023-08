Vrijgevig

Een zeer vrijgevig gebaar waarvan de uitvoering natuurlijk een geheel nieuwe afdeling behoeft, maar daar is zoals bij elke Twitter-zet van Elon ongetwijfeld enorm goed over nagedacht. Elon Musk kondigde vandaag aan: "If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know." En het is dan misschien een complete trendbreuk maar ditmaal zijn er nog onduidelijkheden over de precieze uitvoering. Bijvoorbeeld: wat nu als het een post of een like op een post betreft die Twitters eigen voorwaarden overtrad?

In ander nieuws kondigt Musk zojuist aan: "Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans." Als dat echt doorgaat wordt het een grappling match natuurlijk, geen MMA, en dat is helemaal prima.

