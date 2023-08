:

Je kan ook minder gepikeerd reageren en bv iets zeggen waarom dit niet waar zou zijn.

Sociologie geen studie is onzin, het is echter een sociale wetenschap en dus anders dan bv natuurkunde en wiskunde. Je moet je daar bewust van zijn bij onderzoek. Uitkomsten van onderzoek willen ook nog wel eens een theorie gaan beïnvloeden, want gaat over mensen.

Je kan sociale wetenschappen enorm misbruiken en zie de voorbeelden waar we hier vaak zat van horen. Ik vind het ook wel treurig hoe bv op de UvA een goede faculteit sociologie een gekkenhuis is geworden.

Het onderzoek van Elias is een heel aardig onderbouwd geheel en je moet dat zien over eeuwen heen waarbij geweld, maar ook allerlei etiketten steeds belangrijker zijn geworden in het. Een te omvangrijke studie om zo maar wat over te roepen, of het je uit te leggen.

Dat er geweld bestaat onder burgers, is natuurlijk helemaal waar, maar de visie er op, het er mee omgaan, het zo maar uiten is heden ten dage echt geheel anders dan de 18de eeuw, en toen was het al heel anders dan de Middeleeuwen.

Jij wint je nogal op over Amsterdam west en is bevestiging van die pacificatie die heeft plaats gevonden; twee eeuwen geleden zou niemand daar van opkijken namelijk.