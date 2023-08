Dysforie fan een autistisch perspectief.

Veel (erg jonge) mensen die met deze transrage te maken krijgen, zo'n 40%, zitten op het autisme-spectrum. Zie ook Chloë Cole.

Sophie is er doorheen gekomen voordat deze gekte echt los barste, maar ze zegt wel: "I would've transitioned if I were a child today".

Aanrader.

Sophie Spital is Triggernometry's video editor and the first employee to have joined the Trig team all the way back in 2020. When she's not behind a computer screen making us look good, she speaks and writes about issues including gender dysphoria, autism and ideology - topics with which she's had more than her fair share of first hand experience!

youtube.com/watch?v=-pntLxZjsAM