Laten we beginnen met de aanbeveling, voor wie 'm nog niet gezien heeft: What is a Woman? is een uitstekende "sarcastic doc that gently tinkles in the face of transgender orthodoxie". Maker Matt Walsh is een beetje een Trad Wife met een baard en een piemel, maar in satire-modus is ie vlijmscherp. In de docu stelt hij aan talloze activisten, artsen en academici de simpele vraag "Wat is een vrouw?", en je verwacht het wel: niemand kan of wil de gender-vertroebelde definitie van een volwassen mens van het biologische vrouwelijke geslacht nog geven. Daarmee waarschuwt de docu als vanzelf tegen sociaal activisme en medische wetenschap, die definities ondermijnen om twijfelachtige trends van hormoonbehandelingen tot vrouwenversnijdenis aan te jagen en te normaliseren.

De docu is precies een jaar oud, doet 96% op Rotten Tomatoes en werd vorig jaar #1 best bekeken docu in streaming, ondanks 100% negeermodus door mainstream media. Vandaag is er opnieuw veel aandacht voor, want productiehuis Daily Wire (van Ben Shapiro) heeft What is a woman? 24 uur gratis op Twitter gegooid. Zat een heel wervingsplan omheen voor Daily Wire+, met advertenties en zo. Maar dat ging niet helemaal goed: "Twitter canceled a deal with Daily Wire to premiere What is a Woman? for free on the platform because of two instances of “misgendering.”, schrijft DW-CEO Jeremy Boring. Eindstand van de stand-off met het "free speech platform" van Musk: de docu staat nu wel op Twitter, maar je dan de brontweet niet liken, retweeten, embedden of quote-tweeten en er staat een waarschuwingskaartje onder dat de docu de regels voor "hateful conduct" overschrijdt. Raar. Musk is het nota bene eens met de gezondheidsgevaren van de gender-industrie, die in What is a woman? worden aangekaart.

Musk verdedigt het afknijpen, in tweets over het Streisand Effect en hoe de controverse alleen maar meer aandacht genereert. Dat is niet onwaar want ook wij zitten weer - met frisse tegenzin trouwens - te tikken over een Twittertoestandje met een Amerikaanse docu uit een strontvervelende niche van het publieke debat. Maar zucht. Zuchtzuchtzucht. Het probleem is dat die hele docu geen enkele hateful conduct bevat, maar meer nog: wat is er met de beloofde verruiming van de VvMU op Twitter gebeurd? Nou, Musk is bang dat adverteerders weglopen. Op een platform waar diezelfde adverteerders kennelijk wel geassocieerd willen worden met corporate media titels die al jarenlang een soort transfoob van JK Rowling proberen te maken, waardoor anonieme queer-accounts met transgendervlaggetjes haar dagelijks op waanzinnige wijze doodwensen.

En zo zie je ook zonder die docu te bekijken hoe de maatschappelijke balans volledig de verkeerde kant uit slaat. Gekwetst zijn is een winnende keuze, slachtoffers scheppen de beperkende voorwaarden voor free speech, en angstige (of zelf door de hype gegijzelde) adverteerders muilkorven (sociale) media. We hadden alleen niet verwacht dat Elon Musk ook zo'n trut zou zijn. Oh, sorry voor het misgenderen...

UPDATE: Beperkingen opgeheven. Elon deelt de docu nu zelf. Oh, de prachtige chaos van een verward genie aan het hoofd van een gestoord platform.

Het *is* geen sensitive content

Transnogwattes zegt: gewoon een goeie docu

If this can be supressed...

Proost. Opdat iedereen de cult achter genderkeuze kan zien