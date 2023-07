Ye was toch een beetje in de war?

Ik hoop dat hij inmiddels weer zijn medicijnen op tijd slikt.

Dat ie weer een beetje rationeel gaat denken.

Ik ben vroeger in de coffeeshop genoeg labiele personen tegengekomen die helemaal op gingen in hun eigen waandenkbeelden. Daar had Ye gewoon tussen kunnen zitten.

Maar ik heb geen behoefte om de hersenspinsels van psychisch labiele personen te lezen. Daarom volg ik ook helemaal niemand op Twitters.