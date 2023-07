Trouw, misschien wel de ergste krant van Nederland, wil even een hartig woordje spreken met die laatste paar withuiden die het nog wagen om 18:00 te eten en op tijd op kantoor te komen. Strekking? Het wordt hoogste tijd dat "Mensen zonder migratieachtergrond", voorheen in sommige kringen ook nog bekend als Nederlanders, integreren in, ja in wat eigenlijk?

"Mensen zónder een migratieachtergrond zijn hier in de minderheid. Integreren zij eigenlijk in hun eigen buurt? Nee, concluderen Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU, en maatschappelijk werker Frans Lelie in hun onderzoek Becoming a Minority." Maurice Crul is al jaren hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie en ondervroeg voor een nieuw onderzoek inheemse bewoners van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Hamburg en Wenen of ze wel genoeg van hun vervanging genieten.

Uitkomst: "De meeste ondervraagden vinden het leven in een diverse wijk verrijkend, maar hebben weinig tot geen contact met bewoners met migratieachtergrond. (...) Sommige respondenten zeggen het gevoel te hebben dat mensen met een migratieachtergrond niet op contact zitten te wachten, of zijn bang iets verkeerds te doen of te zeggen. Bovendien verwachten zij vaak dat mensen met een migratieachtergrond de eerste stap zetten."

En dan, bewaard tot de laatste alinea, het hoge woord: "Volgens socioloog Crul is het tijd voor een andere kijk op integratie. Het oude beleid, gericht op mensen met een migratieachtergrond, is achterhaald. Het draait er volgens Crul om dat mensen die verschillend zijn op een plezierige manier met elkaar moeten leren samenleven."

Maar eerlijk hè, wat staat daar nou eigenlijk?

Ja, hij zegt het al jaren