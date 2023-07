"Non-human"

Zit als volgt. David Grusch was een zeer onderscheiden, controverse-vrije inlichtingen-veteraan voordat hij met dit verhaal naar buiten trad.

Maar: 1) hij heeft onmiskenbaar van die Joram van Klaveren-ogen en we durven puur op intuïtie - en dat is het enige dat je hebt in deze specifieke kwestie - simpelweg niet uit te sluiten dat het ondanks zijn smetvrije inlichtingen-carrière een fantast is (geworden). Inderdaad, een beetje als Amerikaanse oud kolonel Douglas MacGregor. Iets aan David Grusch voelt dissonant, 'off', en categorisch anders dan bijvoorbeeld de volledig geaarde oud Top Gun F18-piloot David Fravor en zijn evenzo solide wing woman Top Gun F18-pilote Alex Dietrich die in 2004 die befaamde Tic-Tac eerstehands gadesloegen én op video vastlegden.

2) Hij baseert 100% van zijn beweringen over buitenaardse lichamen en voertuigen enkel en alleen op interviews met volgens hem 40 mensen die (data van) deze lichamen en voertuigen daadwerkelijk gezien hebben. Geen van zijn beweringen zijn uit eerste hand. En 3) speelt hij wel heel lichtzinnig door dat de Amerikaanse overheid beschikt over een "buitenaards, bel-achtig voertuig" dat de overheid van... BENITO MUSSOLINI in 1933 in Noord-Italië gevonden zou hebben.

Maar goed, boven- en onderstaand herhaalt hij zijn eerdere beweringen nu dus onder ede tegenover de House Oversight Committee (wiki). Bovenstaand de expliciete bewering dat de Amerikaanse overheid beschikt over zowel buitenaardse "biologics" (lichamen) als voertuigen. Na de breek zijn openingsstatement.

Hier ziet u een overzicht van alle alle tussen 2004 en 2019 door het Pentagon authentiek verklaarde UFO-video's. De meest recente authentiek verklaarde uit 2022 in het Midden-Oosten ziet u hier, net als die betwiste maar haarscherpe video van die Colombiaanse piloot.

Trouwens, belangrijke noot. De 'conspiracy theorists' zijn inmiddels degene die juist heel hard beweren dat UFO's niet bestaan, en wel omdat het allemaal een psy-op is om u af te leiden van de naderende WEF-wereldoverheid. Mensen die dat beweren voelen, naast overige mogelijke desoriëntaties, vooral de diepte en tijdspanne van dit dossier niet in; de eerste authentiek verklaarde video stamt immers al uit 2004. Enfin, u bent weer bij!

David Grusch's openingsstatement

De tijdlijn volgens Grusch