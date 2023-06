Wie: David Grusch, 36, een onderscheiden former combat officer in Afghanistan, veteraan van de National Geospatial-Intelligence Agency (wiki), National Reconnaissance Office (wiki) en was daarna als vertegenwoordiger van beide agentschappen betrokken bij het Unidentified Aerial Phenomena Task Force (wiki). Voormalige collega's en leidinggevenden beschrijven hem as "beyond reproach", een “adept staff officer and strategist” en “total force integrator with innovative solutions and actionable results.” Tijdens deze periode had hij "Top Secret/Secret Compartmented Information" autorisatie. Inmiddels is laatstgenoemde organisatie gereorganiseerd tot de All-Domain Anomaly Resolution Office (wiki), zodat het ook onderwater-fenomenen kan bestuderen.

David Grusch wordt door onderzoeksjournalisten als Leslie Kean (New York Times), Ralph Blumenthal (New York Times) en meervoudig prijswinnaar Ross Coulthart een geloofwaardige bron geacht.



Beweert: tegenover Congress en de Intelligence Community Inspector General, gestaafd door het overhandigen van "extensive classified information" dat er al decennia sprake is van "deeply covert programs that he says possess retrieved intact and partially intact craft of non-human origin." Volgens Grusch heeft "Analysis determined that the objects retrieved are “of exotic origin (non-human intelligence, whether extraterrestrial or unknown origin) based on the vehicle morphologies and material science testing and the possession of unique atomic arrangements and radiological signatures."

Journo's Leslie Kean en Ralph Blumenthal schrijven daarbij dat deze beweringen door een scala aan vergelijkbare officials wordt onderschreven: "Other intelligence officials, both active and retired, with knowledge of these programs through their work in various agencies, have independently provided similar, corroborating information, both on and off the record."



Dient de aanklacht in dat: "UAP-related classified information has been withheld and/or concealed from Congress by “elements” of the intelligence community “to purposely and intentionally thwart legitimate Congressional oversight of the UAP Program." In zijn aanklacht wordt hij bijgestaan door advocaat Charles McCullough III, die in 2017 de eerste Intelligence Community Inspector General was.

De ingediende bewijsstukken zijn: geheim, maar ingezien door Congress. Ze bestaan uit "hours of recorded classified information transcribed into hundreds of pages which included specific data about the materials recovery program" gebaseerd op "extensive interviews with high-level intelligence officials, some of whom are directly involved with the program."

Echter, "Congress has not been provided with any physical materials related to wreckage or other non-human objects." Ook heeft Grusch zelf nog nooit beelden van de vermeende buitenaardse voertuigen gezien. Hij baseert zich andermaal op interviews met meerdere officials die zeggen deze beelden wel gezien te hebben.

Enfin, de gehele, zeer uitgebreide exclusieve write-up door Leslie Kean en Ralph Blumenthal waarbij u struikelt over getuigenissen van oud-collega's die de geloofwaardigheid van de bronnen moeten staven, leest u hier bij The Debrief.

Maar wat de geloofwaardigheid van het verhaal toch wel een beetje aantast is dat in die EXCLUSIVE voor The Brief met geen woord gerept wordt over de lichamen van dode, buitenaardse piloten. Boven- en onderstaand op camera krijgt hij de vraag naar lichamen direct, en antwoordt: "Well, naturally when you recover something that has either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true."



Ja, dat is dus niet zo. Want er is niets vanzelfsprekend aan dat een buitenaards voertuig ook perse bemand moet zijn. Sterker nog, als ze technologisch zo ver op ons uit lopen, is dat helemaal niet nodig.

Maakt verder niet uit, wij geloofden het toch al.

