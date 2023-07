Het is nogal broeierig in Zuid-Europa en de helden van de brandweer zijn druk bezig de branden te beteugelen. Dat ging op het Griekse eiland Evia niet helemaal goed, zo is te zien op beelden van de Griekse publieke omroep. Over de toestand van de bemanning is nog niets bekend maar zo te zien is dat niet okee. Laterrrr meer.

UPDATE - Het is zo eentje. Raakt een boom, verliest wing tip, controle kwijt

UPDATE - Een CL-215 heeft een bemanning van twee

