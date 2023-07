Sterkte aan iedereen die na twee dagen rijden met jengelende kinderen op de achterbank de sleurhut eindelijk neerploft in Italië hopend op een zonnig weekje zonder zorgen, om vervolgens begroet te worden door hagelstenen des doods. En dan bedoelen we dus niet die bovengemiddelde zandkorrels die wel eens in de polder vallen, maar echt enorme joekels van ijsblokken. Vorige week donderde al een unit van 16 centimeter in pastaland en gisteravond kwam een bonk van liefst 19 centimeter uit de hemel vallen. Dat is groter dan een struisvogelei, groter dan die pik van Römer die nogal rond gaat en groter dan wat er overblijft van uw ruit als u dit ijsblokje met de auto kopt. Een Europees record en bijna een wereldrecord (staat nog op 20,3 centimeter). Kleinere collega's van dit recordblok sloopten gisteravond autoruiten, spiegels en vakantiedromen van menig zonzoeker, al kan de lokale Carglass zijn geluk niet op. We zijn ondertussen wel wat noodweer gewend, maar 19 centimeter... Wat een monster.

Ook slecht voor uw vliegtuig

Ging best los

Vakantieleed!

Ellendig is het wel...