De kijkcijfermeters gaan voortaan met zes dagen vertraging de cijfers ophoesten. De smoes: omdat ze de niet-lineaire uitgestelde kijkers willen meetellen. Want dat zorgt voor 'tot 30 procent' meer views en dat zal heus best gelden voor Zomergasten of een goeie 2Doc maar niemand kijkt op dinsdag het Achtuurjournaal van maandag terug, of Max Vakantieman of De Gevaarlijkste Wegen. Ergo: uitgesteld cijfers ophoesten biedt de kans om ze zowel op te hogen, als minder actueel te maken want zelfs Angela de Jong gaat op zaterdag niet meer zeveren over hoe weinig kijkers Op1 op maandag trok. Dat is dus een foefje voor de financiering van met name het grootste sterfhuis, de NPO (1 miljard per jaar om Floortje Dessing haar reis-infecties op Bali te laten uitzieken): Hier een topic uit 2019 met daar nog een grafiekje uit 2019 die laten zien dat alleen je opa nog tv kijkt maar je neefje niet, en hierzo een internationaal onderzoek van vorige week waaruit blijkt dat tv alleen nog goed is voor live sport & evenementen. In 2018 had 5 procent geen tv-abo meer en vorig jaar steeg dat al naar 12 dus er zijn ook steeds meer mensen die hun NPO überhaupt volledig inruilen voor HBO Max, Disney+ en Netflix Apple TV+. Lineaire televisie kan worden bijgezet in het mausoleum naast het cassettebandje, de floppydisk en de cavia's van Fred Oster.

En verder wat Voorheen Ome Roon zegt