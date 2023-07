Ik dacht eerst dat het aan Eva lag, maar nu die Renze het doet , zap ik eigenlijk ook direct weer weg. Ik raak nog door de gasten noch door de presentatoren gebiologeerd. Geldt ook voor Op1 ; geen passie , niet om naar te kijken en te beleven en niet door de makers aangeboden . Het is jammer dat Matthijs v N zo'n donkere kant had, maar ik vond het wel vakwerk wat hij afleverde ; het was natuurlijk heel veel linkse kerk, en het pluggen van boekies etc. maar vergeet niet dat er rond dat tijdstip ook nog kindertjes meekijken. Die gasten van later op de avond kunnen best wat de diepte en scherpte ingaan maar dat wordt niet gedaan.. Wat ik wel vervelend vind is dat veel vrouwelijke hosts zich in een gesprek ontpoppen als activist en helemaal als dat op een achterbakse manier gebeurt , zoals laatst bij GJ Segers en met Th. Baudet, beiden door de dames van koleur. En het sloeg achteraf gezien ook nog eens een keer nergens op.