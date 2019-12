Schokkende berichten voor de laatste 256 NPO-kijkers. Jeroen Pauw stopt ermee. Volgend jaar keert Pauw NIET terug op de treurbuis. Want Eva Jinek vertrekt naar Unilever en Eva neemt de halve redactie mee, en zonder goede belmeisjes krijg je een soort Beau met allemaal """leuke""" gasten van het kaliber Sybrand Niessen. Dus we snappen Jeroen wel. Bovendien is naar de zee staren bij Malaga al drie keer spannender alsdan de NPO. En wel hierom; in plaats van Pauw komen nu 5 x per week superirritante DeugDuo's uit de BNNVARA-koker die Nederland nog verder de put in lullen. Het programma gaat "Op1" heten, en we verwachten een explosieve stijging voor Amazon Prime, Disney+, Netflix, AppleTV+, HBO Go en Pornhub Premium.

De Duo's

Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven (gaap)

Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand (snurk)

Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (zzzz)

Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel (grrrrr)

Jort Kelder en Fidan Ekiz (hatsjoe) (nog niet zeker)



Waarom niet gewoon iedere dag Tim Hofman en Lize Korpershoek? Die twee hebben toch niets te doen.

Enfin. Bedankt voor alles Jeroen. Je was een lul, maar wel de beste.

(ROFLOL Persbericht na de break)

Op NPO 2 begint Nieuwsuur (NOS/NTR) vanaf januari een half uur eerder, om 21.30 uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt Nieuwsuur vanaf februari voorafgegaan door een nieuwe vorm, de shortform. Zo interviewt Özcan Akyol in De Geknipte Gast (BNNVARA) wekelijks in 12 à 15 minuten een prominente Nederlander, terwijl hij of zij door Özcan wordt gecoiffeerd aan de vooravond van een bezoek aan een culturele gebeurtenis. (Persbericht)

Vaarwel Jeroen