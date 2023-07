Uit Failliet op Krediet nl.wikipedia.org/wiki/Failliet_op_kre...

Banken mogen (nog steeds!) de kredieten van hun faillerende klanten blijven aflossen uit de opbrengst van goederen die de leveranciers van het failliete bedrijf hebben geleverd maar die nog niet zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud, een afspraak tussen leverancier en afnemer die vastlegt dat de leverancier eigenaar blijft van geleverde goederen totdat ze betaald zijn, is een Nederland een wassen neus (niet in Duitsland bijvoorbeeld!!). Het eigendomsvoorbehoud VERVALT echter zodra een goed opgaat in een ander goed of als er iets wordt toegevoegd (nogmaals bijvoorbeeld niet in Duitsland).

Wil je bij de bank lenen, dan wil de bank zekerheden (en bij kleinere bedrijven zoals VanMoof moeten de eigenaren ook privé garant staan; de bank grijpt door de Holding BV en Werkmaatschappij BV heen). Je moet al jouw debiteuren overdragen aan de bank (de cessie van de vorderingen, de debiteur die de vordering/rekening moet betalen) én onderhanden werk in zekerheid geven. Wederom, in Duitsland mag de bank niet alle debiteuren opeisen, en ook niet die die beginnen met een A van Audi, een B van BMW, een M van Mercedes en een P van Porsche, en V van VW - dat heet in Duitsland 'knevelen', de bank mag niet knevelen. Wat gebeurde er in de maanden voor het faillissement van DAF? De productie ging omhoog, de parkeerplaatsen werden gevuld met witte cabines, zonder dat er sprake was van een verhoogde verkoop. Kortom, er werd onderhanden werk gegenereerd (voor de bank). Ook werd de DAF 75/85 vroegtijdig geïntroduceerd (zodat de ontwikkelingskosten op het 'oude DAF' zouden gaan vallen).

DAF ging failliet, en zoals gewoonlijk bij Nederlandse faillissementen kon de helft van het personeelsbestand ophoepelen. Let eens op bij Nederlandse faillissementen hoe vaak de term "de financiering hing als een molensteen om de nek van XYZ" gebruikt wordt. De ABN/AMRO adviseerde en financierde een uitbreiding van de lease portefeuille en dat ging mis. Na het faillissement van DAF had de ABN/AMRO en de Belastingdienst alles wat waarde had en toeleveranciers vielen om (let eens op hoe vaak dat gebeurt). Klanten die aanbetaald hadden en leveranciers konden naar hun geld fluiten. Wie er goed aan hebben verdiend zijn de curator en ABN/AMRO (ook het hoofdkantoor werd later verkocht). Uiteraard mocht de CEO van het gefailleerde bedrijf, Cor Baan, van de bank blijven. Hij had het immers erg goed (voor hun) gedaan.

Omdat de Nederlandse banken zo'n machtige positie mogen innemen (gesanctioneerd door politiek en overheid) zijn de banken scheutiger met de financiering - het is gelegaliseerde roof van de banken. In Duitsland zijn de banken dan ook een stuk conservatiever.