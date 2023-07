Eerst was het heel hip om een VanMoof te hebben. Toen werd het heel hip om met een VanMoof bij de fietsenmaker te staan want het ding is eigenlijk altijd kapot. Toen werd het heel hip om VanMoof-fietsers uit te lachen omdat de berijders altijd onhebbelijke hipsterplorken met vlassige snorretjes zijn, van die lui die vragen of je 'havermelk of koemelk' wil (wat denk je nou zelf), en ze brieven naar Het Parool sturen om hun geringe piklengte te compenseren met de portemonnee. En nu is het eigenlijk weer hip om VanMoof cool te vinden, omdat iedereen VanMoof kut vindt. Maar ja, het hoeft al niet meer, want de Gebroeders Vreselijk (Ties & Taco) hebben de verkoop van hun caramel frappuccino-wielers stilgelegd. Aanvankelijk zogenaamd vanwege een computerstoring, in werkelijkheid omdat het nogal een cracky verdienmodel is, ieder jaar ca. 80 miljoen euro verlies draaien. Wel, misschien zeggen we nu iets heel hips, maar het is nogal een gare schijtfiets, die VanMoof. Koop maar lekker een Gazelle of een Batavus. Mocht u nou denken: kan ik nog wel op mijn oude VanMoof blijven rijden? Natuurlijk! Denk maar aan Mark Rutte en z'n Saab.

Blijft prachtig