Van Moof representeert alles wat er tegenwoordig mis is: Hype gaat boven verstand, mensen kennen de waarde van producten niet en meerderheid klanten heeft niet getoetst of de kwaliteit goed is van het product. Mensen weten niet wat kwaliteit is. Jaja, vroeger was er ook marketing maar toen nam je je Oom, buurman of broer mee om te kijken of het product wel degelijk was. Nu? Tja, die fietst ziet er wel mooi uit op die foto in het westerpark op instagram....