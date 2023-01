Haha... deze soap volg ik al weken omdat er een aantal zaken uit blijkt. In de eerste plaats: de jaloezie bij spraakmakende types in NL en Amsterdam in het bijzonder. Waarom stoor je je aan de Van Moof-rijder? Get a life!

De typisch Amsterdamse neiging tot haat jegens alles wat opvalt en succesvol is. Van Moof is nu blijkbaar aan de beurt.

De ziekelijke Amsterdamse drang om overal onrecht te zien en te koppelen aan tweedeling en ongelijkheid. De Van Moof is volgens Het Parool inmiddels symbool van de tweedeling in de stad! Persoonlijk vind ik dit een goedkope aanzet tot polarisatie door een zichzelf serieus noemande krant.

En ten slotte de rol van Het Parool zelve. Dat een krant zich leent om al wekenlang negatieve stukken te publiceren over zoiets als een fietsmerk en eraan voorbijgaat dat zij zelf een bepalende rol spelen in deze haatcampagne, is werkelijk ongelooflijk. Zelden een krant zich zo zien bewijzen als dorpskrant. Want zeg nou zelf: buiten het zelfverklaarde lieve, ruimdenkende en vooral progressieve dorp Amsterdam is er toch werkelijk niemand die zich stoort aan Van Moof-fietsen?