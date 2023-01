Hoog water. Dat is altijd in januari en februari. En daar maakt de GeenStijl meestal schitterende foto-topics van. KIJK MAAR. En ook dit jaar is er weer hoog water, in Deltaland Nederland, waar het al zo'n 2023 jaar hoog water is in de winter. Maar omdat demense op gas koken is het hoog water dit jaar totaal anders! De Volkskrant stuurde effing Maud Effting naar rivierenland voor een hartverscheurende vijfvoortwaalf-reportage over halfverzopen klimaatslachtoffers aan de Wilna in Leerdam. En dan met buitendijks tussen aanhalingstekens, voor extragratis dramatisch effect. Prachtig verhaal over bewoners die allemaal zelf een waterkerinkie hebben gemaakt.

Zomer vs Winter