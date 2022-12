Toch wel een beetje een rare theorie, dat de Amerikaanse propaganda inzake de Eerste Wereldoorlog geruisloos zou zijn overgegaan in bewust politiek gestuurd "consumentisme", en dat onze consumptiedrang het gevolg is van door de politiek geëntameerde manipulatie.

Dit is de wederopstanding van het oude, toch wat sleetse socialistische ideaal dat zegt dat er in elk mens een 'edele wilde' schuilgaat, een authentieke mens, dat die mens zichzelf niet meer is vanwege allerlei manipulaties en conditioneringen, en dat het dus zaak is om die beïnvloedingen als zodanig te ontmaskeren en ongedaan te maken.

Het kapitalisme haakt simpelweg aan, maakt gebruik van hoe wij in elkaar zitten. Het verlangen is in ons ingebakken, en de kapitalist heeft in redelijk korte tijd doorgekregen om daarop in te spelen. Dat was geen vooropgezet plan, dat kwam zo uit.