Ugh nee, niet weer over Roald Dahl. We weten het nu wel. De Britse uitgeverij Puffin heeft het oeuvre van de kinderboekenschrijver deels herschreven en die verandering alweer teruggedraaid. Maar nu heeft Loes Reijmer in de Volkskrant 2300 stomvervelende woorden over de ophef geschreven waaruit zou blijken dat het allemaal TOTAAAAL anders zit.

Valt dat even tegen zeg.

Eerst begint Reijmer haar eigen redactie af te fikken en daar kunnen we nog wel om lachen, maar vervolgens doet ze alsof iedereen die meeging in de ophef dat alleen maar uit de conservatieve(!), rechtse (!) The Daily Telegraph haalde. Een krant die, riemen vast, een apart kopje 'Woke' op de site heeft! Verschrikkelijk hoor. Ware het niet dat er ook sites waren, bijvoorbeeld uw eigen GeenStijl, die juist om dit soort gezeik voor te zijn de progressieve(!), linkse(!) The Guardian citeerden. Ook die krant sprak over "extensive changes" en noemde onder andere de genderneutrale oempa-loempa's en mevrouw Griezel.

Nu we het toch over de Griezels hebben. Reijmer maakt een hoop kabaal over een fragment over de lelijkheid van mevrouw Griezel, dat helemaal niet is aangepast. Dat klopt. Maar de ophef daarover is toch niet compleet uit de duim gezogen. Het zit namelijk nóg genuanceerder! Een andere passage waarin mevrouw Griezel lelijk wordt werd wordt genoemd (later in het boek, als ze aan een paar ballonnen door de lucht zweeft) is wel aangepast. De zin "Mrs Twit may have been ugly and she may have been beastly, but she was not stupid." is veranderd in "Mrs Twit may have been beastly, but she was not stupid." Dat weet Loes Reijmer gewoon, ze kan het namelijk zo opzoeken in het uitgebreide artikel van The Telegraph waarin alle aanpassingen te vinden zijn, maar liever schrijft ze op dat mevrouw Griezel nog altijd zo lelijk is als ze was.

En dan de klapper: de boeken zouden al acht maanden in de winkel liggen en niemand heeft er iets van gemerkt. Nou nou poe poe wat een eye-opener zeg. Ook dat staat gewoon in het artikel van The Telegraph, waar je tabelletjes vindt met de verschillen tussen 2001 en 2022 (het is inmiddels 2023, red.). Alsof al die boze twitteraars en talkshowgasten nu ontzettend voor joker staan omdat ze de wijzigingen zelf nog niet opgemerkt hadden in de Engelstalige boeken van Roald Dahl die ze de afgelopen acht maanden hebben gekocht.

Sowieso is de suggestie dat de ophef over Roald Dahl overdreven is omdat er in Nederlandse talkshows en op sociale media een paar mensen domme dingen over hebben gezegd nogal potsierlijk. Het lijkt ons sterk dat de Britse uitgever de wijzigingen heeft teruggedraaid vanwege wat boze tweetjes van Diederik Ebbinge en Tim Hofman en een doodsreutel van Onno Blom in een programma waar niemand met een afstandbediening nog naar kijkt. Maar goed. Nu hebben wij weer nuances uitgebracht bij de ophef over een artikel dat nuances aan wil brengen bij de ophef en is het einde van De Griezels eigenlijk nog steeds best wel een kuteinde, met die apen enzo.

Maar hee, het goede nieuws is: deze ophef ging niet om een kwestie waarin mensen ongekend onrecht is aangedaan. Het slechte nieuws is: als het wel gaat om ongekend onrecht doet de Volkskrant ook gewoon doodleuk mee aan het spelletje Geef De Ophef De Schuld. Zo schreef Yvonne Hofs over de zaak waar het memo-Palmen (hoe is het mogelijk etc etc etc) om draaide dat die vervelende ouders en dat gastouderbureau het toch ook allemaal wel een beetje aan zichzelf te wijten hadden. Lekker genuanceerd (al werd het een beetje ontsierd door feitelijke onjuistheden in het artikel) en ideaal voor medewerkers van De Belastingdienst om mee te wapperen en te roepen dat alle ophef volstrekt overdreven was. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.