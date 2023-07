Ik ben het helemaal eens met de donkere spreker in de video ; je bent verantwoordelijkheid verschuldigd aan diegene die nog leven en het is een beetje bullshit als dit in een soort van overdraagbare vorm van tig generaties overgedragen kan worden.

Het is een beetje een 'what-aboutism' maar echt hoe kan Suriname zo moreel hoog van de toren blazen over een verleden van 150 jaar terug , terwijl ze zelf in hun eigen korte tijd als land zo hebben lopen blunderen?

Begonnen met een schone lei en wat extra centen , binnen een paar jaar de democratie gemold inclusief politieke moorden , daarna een militaire junta , drugsmokkel , een massamoord in de binnenlanden , de dader die noten bij de benen als president wordt gekozen! Alle bodemschatten inmiddels aan China verkwanseld etc. etc. En die hebben de guts om Nederland moreel de maat te nemen?

Ik denk dat Santokhi heeft gedacht ; nou die Rutte is nog dronken van de wraak en die loopt ook lekker met geld te smijten in Tunesie, laat ik een graantje mee pikken! Ik hoop overigens voor hem dat het hem wel lukt om Suriname te saneren, want dat verdient het land maar het blijft lastig als je criminele voorganger de schatkist totaal heeft leeggeplunderd.

