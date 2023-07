LOCK HIM UP

Ho ho ho wacht even. Er is dus al jarenlang een cultuur bij accountants om vals te spelen bij cursussen. Terwijl: accountants bestaan juist om er op te letten dat andere mensen niet vals spelen. Er komt bij KPMG een schandaal aan het licht en wat lezen wij nu in de krant? De CEO Marc Hogeboom (vangt weinig wind, red.) stapt op: "‘Terugkijkend had ik meer oog moeten hebben voor signalen die erop wezen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld binnen KPMG Nederland’, laat hij weten via een persbericht van zijn bedrijf. Hij blijft wel als partner verbonden aan KPMG, wat betekent dat hij blijft meedelen in de winst."

Maar dan komt het gortigste nog hoor. Dan komt Roger van Boxtel, die eerst jarenlang zijn telefoonboekje vulde als minister van hutsefluts namens D66, en daarna zijn zakken als baas van Achmea en de NS. Die heeft dus twee jaar lang """toezicht""" gehouden op die falende Hogeboom en blijkt zelf vals gespeeld te hebben bij een cursus. "‘Ik had een enorme time squeeze, ik moest naar een afspraak’, zegt Van Boxtel in een korte toelichting. ‘Toen heeft iemand me geholpen.’ Volgens hem ging het om een vrijwillige toets over onder meer privacy-aspecten, die je steeds kon overdoen totdat je genoeg antwoorden goed had."" Een enorme time squeeze. Dat hadden die toeslagenouders moeten zeggen toen ze hun kinderen onder het toeziend oog van D66-bestuurders uit hun leeggehaalde huizen werden geroofd.

Maar dan: "Het is uit reinheid dat ik ben opgestapt." Reinheid? Reinheid? Echt? Reinheid? Van Boxtel, idioot, dit schandaal is op zichzelf al reden voor de voorzitter van de Raad van Toezicht om op te stappen. Het betekent namelijk dat het TOEZICHT (de naam zegt het al) gefaald heeft. Als nota bene de voorzitter van die raad zelf vrolijk heeft meegedaan aan een 'breder patroon van ingefluisterde antwoorden' dan is dat geen opstappen "uit reinheid". Dan hoor je vervolgd te worden. Door het OM (haha). Door de integriteitscommissie van D66 (haha). Of door het gajes van de AFM dat "vanwege de vertrouwelijkheid nooit ingaat op specifieke gevallen".

Wij doen alvast een voorspelling: de AFM haalt NUL kinderen van KPMG-sjoemelaars uit hun huizen. De AFM legt beslag op NUL bankrekeningen van KPMG-sjoemelaars. De AFM zet NUL KPMG-sjoemelaars op straat. En volgende week mag KPMG weer met een of ander gebakken lucht rapport het meest ingrijpende beleid van de Nederlandse overheid van de afgelopen eeuw vormgeven. Allemaal "uit reinheid". Wat hebben we toch een voorbeeldige bestuurderskaste in Dit Land.