Je kan er gefrustreerd over raken, verontwaardigd over zijn, cynisch over worden, maar dit is simpelweg de manier waarop maatschappijen en organisaties functioneren. Het gaat om netwerken, elkaar iets gunnen en problemen met zachte hand proberen op te lossen. Zo werkt het bij de NPO, zo werkt het bij Vrij Nederland en zo werkt het ook bij de PVV. Tevens, het feit dat sommige mensen van baan naar baan gaan is ook omdat die mensen de kwaliteiten bezitten om dit soort functies uit te voeren. Het is meegenomen als er iets van functionele kennis is, maar uiteindelijk zitten deze mensen er niet voor de exacte aansluiting van een tv-kabel. En af en toe betekent het dat volidioten een baan krijgen die ze niet aankunnen en dan is het goed dat dat wordt blootgelegd.

Als de machthebbers wijzigen wijzigen ook de netwerken, maar de systematiek blijft hetzelfde en in die zin heb ik er nul vertrouwen in dat als bijvoorbeeld de PVV aan de macht komt, het fundamenteel anders wordt. Ja, dan komen er andere mensen, maar het systeem verandert niet.

Overigens alle lof voor KvK, GS en alle anderen die dit soort netwerken kritisch volgen en bevragen, want het mag wel zo functioneren, dat betekent niet dat ze overal maar weg mee moeten komen.