Vlak voor het zomerreces diende Rutte4 ontslag in bij de Koning, de campagne is los! Welke onderwerpen controversieel verklaard worden, zoeken we pas na de vakantie uit, laat al die ambtenaren maar maanden in het ongewisse, zodat ze niet door kunnen. Het is niet alsof we haast hebben met woningnood, immigratie, stikstof of €130.000 per woning om deze gasloos te maken.

De politici zijn veel te druk met allerlei proefballontjes en theatraal afscheid van de politiek te nemen. Media gaan daar gretig op in, want het is komkommertijd. Diezelfde media staat jaar in, jaar uit bij de rechtbank om duidelijkheid te krijgen over de coronamaatregelen en andere affaires waar nogal wat transparantie ontbreekt. Elke onderzoeksjournalist wordt net zoals Willem Oltmans tegengewerkt.

Bij gebrek aan informatie staat u als kiezer straks weer als een domme gans in een stemhokje. Er is geen verantwoordelijkheid afgelegd, er is geen compleet verslag gedeeld. De enige manier om dit te doorbreken is coalitiepartijen inclusief gedoogvriendjes uit de Senaat niet meer toe te laten tot tv-debatten en andere persmomenten. Eerst boter bij de vis, tot die tijd volledige radiostilte.

Eerst worden alle informatieverzoeken onder artikel 68 van onze Grondwet, alle Kamervragen, alle WOB & WOO verzoeken integraal behandeld, ditmaal zonder een witte of zwarte markeerstift, dat gaan we dan rustig controleren, en daarna pas laten we VVD, CDA, D66, CU, PvdA en GroenLinks weer aan het woord. Een goed geïnformeerde kiezer is immers het fundament onder onze democratie.

Dezelfde misdadige modus operandi zagen we vier kabinetten Rutte bij Kamerdebatten. Ministers besturen legers van duizenden beleidsmedewerkers die maanden krijgen om zich voor te bereiden, om Kamerleden in de nacht voor het debat te begraven in een papiermassa waar alleen Omtzigt soms nog doorheen komt. De rest is intellectueel gereduceerd tot lemmingen. Dat is autocratisch.

Het parlement heeft het niet rustig kunnen lezen, en mogen ongehinderd door inhoudelijke kennis functioneren als klapvee. Dat wangedrag van kabinetten kan je alleen doorbreken door standaard de behandeling een maand uit te stellen als de stukken niet een maand van tevoren beschikbaar zijn. Dat is een kerntaak van de Kamervoorzitter, die helaas liever elkaar de tent uitvechten.

Kaag zegt dat ze ernstig bedreigd werd omdat ze een vrouw is. “Misogynie” Elke bedreiging is onacceptabel, maar voordat we seksisme aannemen, moeten we eerst andere zaken uitsluiten, zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire, de pechgeneratie, de aardbevingen in Groningen, de overstroming in Limburg of de doelstelling de veestapel te halveren en afscheid te nemen van onze boeren.

De mate waarin sommige burgers in hun bestaan worden geraakt, is ongekend. Daarna leiden beroepsprocedures of rechtszaken niet tot herstel. Bezwaren worden ongelezen afgewezen, de landsadvocaat loog bij de onze hoogste bestuursrechter. Burgers zien geen uitweg meer, ze raken radeloos. De impact op gezinnen is veel te groot, dat speelt niet louter bij ministers.

De koers is keer op keer hetzelfde. Groepen worden zonder aankondiging kapot genaaid, moeten zelf op zoek naar politiek momentum om publiekelijk te klagen en krijgen vervolgens nog steeds geen duidelijkheid of schadeloosstelling. Letterlijk verdeel en heers. Drie jaar na het aftreden van Rutte3 om de kinderopvangtoeslagenaffaire weten we niet of al die duizenden kinderen terug zijn.

Er is maar 1 Kamerlid ruim 18 jaar beveiligd. Dat zegt iets over onze rechtstaat. Het lukt ons niet te voorkomen dat barbaren een onwelgevallige mening met levensgevaarlijk geweld beantwoorden. Het is ook het beste bewijs dat er nog een stukje tolerantie en integratie in onze samenleving blijft missen. Er is geen zicht wanneer deze beveiliging overbodig wordt. Geert heeft geen perspectief.

Toen apartheid in Zuid-Afrika werd afgeschaft, werd er een van Waarheid en Verzoeningscommissie ingesteld. Ik denk dat wij ook een kloof moeten dichten door eerlijk op te biechten wat er is gebeurd, en daarna om vergeving te vragen. Geef slachtoffers van diverse overheidsaffaires hun kinderen, hun dossiers en hun geld terug. Je kan niet met een schone lei beginnen, wroetend in een open wond.

Michail Gorbatsjov probeerde de koude oorlog te ontmantelen en de Sovjet-Unie het kapitalisme in te loodsen. Perestrojka en Glasnost was zijn motto. Hervorming en openheid. Ik hoop dat politici en ambtenarij de zomervakantie gebruiken om schoon schip te maken, en eindelijk eens met alle dossiers over de brug te komen. Haal alle lijken uit de kast, maak van ministeries geen crematorium.

Anders blijven we hangen in een oude bestuurscultuur van wederzijdse chantage, onwetendheid, intrige, achterkamertjespolitiek, baantjescarrousel en de Ruttedoctrine. Het is hoog oplopend poker, waar niemand achteraf de kaarten te zien krijgt. Dat het archief van het ministerie van Algemene Zaken niet verhuisd is, bewijst hoe erbarmelijk onze interne informatievoorziening is.

Mark Rutte, voordat je de deur achter je dichttrekt, draag je het eerst netjes over?