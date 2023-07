Die grafsfeer ook op de NPO, Rutte dit, Kaag dat, zo'n kwaliteit en dan helemaal weggepest, en getuinkaarsd. Snik, maar wacht, nieuw elan in de vorm van deze knul: Jetten plug.

Best aardige kerel trouwens, kan nog groeien maar op dit moment niet geschikt als leiding van een partij, laat staan een coalitie, maar hey.

En weer terug naar de sad story weggepeste Kaag, en Jetten weer even, terug naar sad story Kaag. En herhaal maar weer.

Excuse me, maar ik ben best vrolijk wegens het vertrek van vele kopstukken die verantwoordelijk zijn voor het creëren van puin en het laten voortmodderen van puin.

Klopt, geen idee wat we ervoor in de plek krijgen, maar ik weet waar we afscheid van nemen. Dat is al winst.

Valt ook op dat bij de vele Kaag momentjes op de NPO ook niet wordt gewezen wat er allemaal verkeerd ging, of waarom ze steeds minder populair is geworden, let maar eens op, het gaat bij Kaag alleen om de sob story van die ene christenmalloot aan de deur en online bedreigingen (wat ook waar is maar het is niet waarom ze opstapt).