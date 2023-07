Kijk nou hierboven. Het zijn maar een paar woordjes maar ze zeggen heel veel over de werkwijze van NRC en met name Wilmer Heck en Andreas Kouwenhoven, (niet) geheel toevallig ook het duo dat die lastercampagne tegen Pieter Omtzigt voerde. Okee courantenknullen, even opletten want Opa GeenStijl doceert jelui even het métier. Want precies zo gaat 'nieuws' dus een eigen leven leiden als desinformatie hè. U kent inmiddels het verhaal over de 'dark PR' (een soort taqiyya voor voorlichters) van de Emiraten tegen de Moslimbroederschap. Op onnavolgbare wijze werd dat artikel echter door velen aangegrepen om Kauthar van GroenLinks - die niet eens genoemd werd in de documenten van de dark PR - vrij te pleiten van feiten waar ze volkomen terecht op bevraagd werd. Kauthar zelf besloot die paar sukkels die niet eens precies weten waar ze sorry voor zeggen achteraf als een soort overwinning te vieren, waarbij ze zelf óók de desinformatie niet schuwde.

Bij dit alles is de goede naam van Carel Brendel, zorgvuldige blogger over banden onder, tussen en binnen moslimgroeperingen, onder de drukpers gegooid omdat NRC volstrekt ten onrechte en onjuist suggereerde dat hij zich ook "met name" op een door dark PR betaalde bron had gebaseerd. Dat heeft NRC nu heel stilletjes aangepast met een correctie onderaan een stuk van een week oud dat niemand meer leest. Dus lichten wij het nog even voor Brendel uit, ook al zijn de tribale tentstokken al geslagen en is het kwaad al geschied, omdat sommige mensen liever moslims knuffelen dan lastige feiten omarmen. Feiten, waar je Kauthar en GroenLinks niet op mag bevragen. Lekker gewerkt, NRC.

Originele, feitelijk onjuiste NRC-tekst

Draadje!