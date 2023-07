We zullen roken hier nooit actief aanprijzen hoor maar er gaat gewoon niks boven een sgretje in bed als je om 09:63 wakker wordt terwijl je om 08:30 een sollicitatiegesprek had en je je door het eigeel van gisterochtend een weg baant naar dat halve blik Monster dat al twee dagen in je vensterbank in de zon staat. Maar dat is dus wat woke wil verbieden, dus rest het laatste bolwerk tegen woke - de tabaksindustrie - niets anders dan strategisch meedeinen.

"De tabaksindustrie investeert miljarden in de farmaceutische sector: voor een belangrijk deel in medicijnen en behandelingen die helpen bij aandoeningen als astma en COPD, veroorzaakt door roken. Volgens de fabrikanten is dat nodig voor een 'transformatie' naar een verantwoordelijke en toekomstbestendige sector. Longartsen maken zich zorgen over deze groeiende invloed van de industrie."

Ja dat kunnen 'longartsen' dan wel weer "zorgelijk" en demissionair 'minister' VWS dan wel weer "ongeloofwaardig" noemen. Maar in de echte wereld heet dit gewoon een full spectrum supply chain hoor, je verkoopt het probleem én de oplossing.

"Zoals Shell geen olie- maar een 'energiebedrijf' wil zijn, zo wil Philip Morris transformeren van sigarettenfabrikant tot een duurzaam bedrijf van 'lifestyle en consumentenwelzijn'". Het bedrijf wil op deze manier ook aanspraak maken op de status van het zogeheten ESG-aandeel (environmental, social, governance) en daarmee investeerders teruglokken die de laatste jaren massaal zijn afgehaakt." Hey, ESG, dat kennen we hier!

Als u een beetje wilt proeven hoe een tabaksindustrie 'pivot to community welfare' ongeveer smaakt, check dan even de YouTube-pagina's van Philip Morris International en British American Tobacco om standrechtelijk te overlijden aan corporate ESG-longkanker.

Helder!

wie?