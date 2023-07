Hij kwam, hij zag en hij reed puntenloos achter de feiten aan. Nyck de Vries liet vorig jaar een onuitwisbare indruk achter tijdens zijn invalbeurt, maar kon nu in zijn eerste echte F1-seizoen geen enkel potje breken. Ja, hij reed in de meest brakke auto van het veld, maar ook zijn teamgenoot in dezelfde rammelbak zag hij met enige regelmaat aan de horizon verdwijnen. Twee Nederlanders in de F1 was leuk, maar het Wilhelmus heeft nooit voor Nyck geklonken. Volgens insider Allard is De Vries per direct met een kartonnen doos met zijn persoonlijke items op straat gezet. Hard, maar wel volkomen verwacht van een team dat al vrij snel met de rode vlag wappert voor falende coureurs. Daniel Ricciardo is de breed lachende winnaar hier, want die neemt vanaf de volgende race zijn stoeltje over. Na de breek een overzicht van de hoogtepunten van Nycks F1-carrière.

