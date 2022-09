Nu op de treurbuis. De Grand Prix van Monza met, voor de verandering, TWEE Nederlanders aan de start. De laatste keer dat dát gebeurde was in 2006, met brokkenpiloten Robert Doornbos en Crashtiaan Albers. Max Verstappen natuurlijk (begint door een gridstraf op P7) en Nyck de Vries (P8), die als invaller op het laatste moment mocht instappen, zul je net zien dat ze elkaar er in de eerste bocht af toeteren. Hoe dan ook: vandaag zijn we gewoon een keertje voor Williams. Niet voor die dombo van een Latifi, maar voor al die kampioenen van vroeger. Voor Alan Jones. Voor Keke Rosberg. Nelson Piquet. Nigel Mansell. Alain Prost. Damon Hill. Jacques Villeneuve. Voor onze favoriete auto, de FW14 (zie na de klik). Voor Frank Williams. Voor Grove. Stijlloze voorspelling: 1. Leclerc, 2. Russel, 3. Norris.