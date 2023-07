Sorry dat ik het zeg, maar na Brexit, Trump, het verhinderen van klimaatactie

More than 61,000 people died because of last year’s brutal summer heat waves across Europe, according to a study published on Monday in the journal Nature Medicine.

etc heeft rechts nu ook het verwijderen van Kaag en Rutte op zijn kerfstok.

Ook de NYT ziet rechts groeien in Europa:

Far-right parties gain ground in Europe:

In Spain’s national elections later this month, polls suggest that the liberal prime minister, Pedro Sánchez, will be ousted as conservative parties take control. Vox, a hard-right party, may join more moderate conservatives in a coalition — making it the first right-wing party since Francisco Franco’s dictatorship to enter the national government in Spain.

The rise of Vox is part of an increasing trend of hard-right parties surging in popularity and, in some cases, gaining power by entering governments as junior partners in Europe. Their steady advances have added urgency to a now pressing debate among liberals over how to outflank a suddenly more influential right.

The parties have differences but generally fear the economic ramifications of globalization, and say that their countries will lose their national identities to migration, often from non-Christian or nonwhite-majority countries, but also to an empowered E.U. that they believe looks after only the elites.

Elsewhere: In Sweden, the government now depends on a party with neo-Nazi roots and has given it some sway in policymaking. In Finland, the right has ascended into the governing coalition. And in Italy, the far right has taken power on its own — even as Prime Minister Giorgia Meloni has governed more moderately than many expected.

