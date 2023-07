Nou daar gaan we dan. Het kabinet, en dan met name M. Rutte, gaat de hele avond politiek bedrijven over de rug van minderjarige oorlogsslachtoffers en dat is natuurlijk niet de bedoeling, een beetje politiek bedrijven over dingen waar de politiek over gaat. Of mag je dat soms ook niet meer zeggen tegenwoordig? U bepaalt trouwens lekker zelf of het echt crisis is, of dat er één groot toneelstuk wordt gespeeld, want we leven immers in een land waar we iedereen vrij laten, en niemand laten vallen. Behalve een kabinet dan. Of toch niet. Het gesprek begint rond negen uur op het ministerie van Algemene Zaken. HOE IS HET BIJ DE DEUR ALBERT???

TOM STAAL: Hebben we ook maar naar die deur gestuurd

RUTTE: In da house



Dit is: ramkoers

Geen LOLO aan tafel vanavond

Wel Mona ("Tuuuurlijk gaan we het over je essay hebben")

NRC Complotblad stelt alleen maar vragen! (Of is Rutte stiekem de Klusjesman?)

Kuzu wil ook meedoen!

Kees Boonman: gespot