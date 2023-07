Geen gezeur meer over het effect van vlammenwerpers op de paringsdrang van vuurvliegjes, geen gezeik over gehoorschade bij luistervinken en geen gemiep over de invloed van Ausländer-muziek op het gefladder van inheemse vleermuizen. Het sneuste milieuclubje van Nederland kreeg bij zowel de rechter als de Raad van State ongelijk en daardoor is er niets meer dat Lindemann en zijn Rammstein-rockers nog tegenhoudt. Vanavond en morgenavond mogen ze ongestoord letterlijk en figuurlijk vlammen in het Groningse Stadspark. Dat is dus dat aangelegde lapje groen tussen een industrieterrein en een woonwijk waar regelmatig concerten worden gehouden. We zeggen het er maar even bij, want als u de bomenknuffelaars zou geloven staat de band vanavond in een Natura 2000-gebied met één voet op een rugstreeppad en de andere op een zandhagedis terwijl ze lachend de laatste Dodo in een vlammenwerper braden. In werkelijkheid is het niet meer dan een vriendelijk groepjes Duitsers dat in een parkje in de stad opbeurende liedjes zingt over moeders, engeltjes en de zon. Bezoekers kunnen vanavond wel gratis oordopjes krijgen waardoor ze minder van de demonstranten buiten het concert horen. Iedereen blij. Zin in Dicke Titten nu.

Net zo erg alsdan de toeslagenaffaire!!1!!