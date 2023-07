Ik denk dat ik 5 of 6 jaar oud was zo'n 50 jaar terug. Windkracht 12 met uitschieters naar 13. We woonden op een flat in Den Helder en het was echt angstaanjagend toen. De ruit van de keuken blies er toen uit en we kregen een gigantische onderdruk in het huis. Dat was wel ff spannend. We hadden nu Windkracht 7 op het ogenblik dus mwoah.