We zijn hier in West-Duitsland altijd mateloos gefascineerd door de '''naoorlogse''' (1949) Duitse traditie Der Große Zapfenstreich. Een afscheid door Duitse staalhelmen die met fakkels door de nacht marcheren is daar namelijk een grondrecht van elke vertrekkende Bundespräsident, Bundeskanzler en Bundesverteidigungsministe. Boven- en onderstaand die van vertrekkend Minister van Defensie Ursula, en we zijn dus al vanaf 15 augustus 2019 ontregeld door het onderstaande segment waarin Duitse staalhelmen "Winds of Change" spelen op hun panzer- trompetten.

Maar goed, de woordvoerder van zijn eigen beleidsadviseurs Joe Biden staat er nu dus op dat Ursula in oktober 2024 Jens Stoltenberg opvolgt als Secretaris-Generaal van de NAVO. Amerika steunt het kandidaatschap van de Britse Vice-MinDef Ben Wallace niet.

Natuurlijk, het is maar een ceremoniële functie met veel minder initiatief-bevoegdheid dan het presidentschap van de Europese Commissie. Maar toch hè, een Duitse NAVO. Bovendien had Ursula ook niet het beste blazoen als MinDef van Duitsland. POLITICO kopte in juli 2019: "The inconvenient truth about Ursula von der Leyen" en haalde legio misstanden binnen de Duitse strijdmacht aan. "“The Bundeswehr’s condition is catastrophic,” Rupert Scholz, who served as defense minister under Helmut Kohl, wrote last week before von der Leyen was nominated to the EU’s top post. (...) Among friends and foes alike, von der Leyen’s stewardship of the defense ministry, which she has headed since 2014, is regarded as a failure. (...) In addition to problems surrounding the German military’s readiness, von der Leyen’s ministry also faces an investigation into suspected wrongdoing surrounding its use of outside consultants, including Accenture and McKinsey."

Maar goed, dat is allemaal water onder de Krim-brug. Ursula wordt het, maar we zullen haar gezag alleen erkennen als ze met Der Große Zapfenstreich over de Champs-Élysées wordt ingewijd.

Duitse staalhelmen spelen "Winds of Change" op Panzer- trompetten

Merkels nachtelijke staalhelm-afscheid