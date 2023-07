Beetje raar dat men zo dramatisch doet over rellen in Frankrijk. Het zit er zo'n beetje ingebakken om te rellen of het nu "gele hesjes" zijn of "nazaten van immigranten" of "communisten" of "boeren" of "fascisten" in Frankrijk gaat men graag op de vuist met elkaar. Is niets nieuws. Er is ook een hoop te zeggen voor de boosmensen aldaar.

Maar laat je niet gek maken, het is niet zo dat daar een burgeroorlog plaats vindt. Ik weet wel dat er hier wat zieltjes dwalen die een rassenoorlog willen. Maar dat volk daar is niet slim genoeg en de racisten zijn te dom om het te kunnen verwerkelijken. De politie zit weer eens met de gebakken peren en ja, dat is spijtig, maar de Staat wint het toch.