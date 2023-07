Deze week twee jaar geleden vond er een debat in de Tweede Kamer plaats - op maandag 5 juli 2021 in de Thorbeckezaal om precies te zijn - met demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) over ministeriële verantwoordelijkheid en hoe het kabinet omgaat met Kamerleden en journalisten. In de bijdrage van SP Kamerlid Renske Leijten komen die ochtend aan bod: Gekonkel rondom de hersteloperatie in Groningen, gekonkel rondom het Toeslagenschandaal en het memo-Palmen, gekonkel rondom de documentaire van D66-leider Sigrid Kaag, gekonkel rondom 'Pieter Omtzigt, functie elders' en gekonkel rondom de oekazes Kok en -Rutte over het contact tussen Kamerleden en ambtenaren. U moet haar inbreng maar even terugkijken:

Leijten die maandagmiddag: "Er wordt gesproken over macht en tegenmacht. Dat vind ik een beetje lastig, want ik wil niet de tegenmacht zijn, maar een medemacht. Ik wil niet gezien worden als een hindermacht of altijd maar speuren in allerlei stukken en weer Kamervragen stellen. Ik wil serieus genomen worden."

Het klinkt als een prelude op haar afscheid deze zaterdag op de Partijraad. Daar zegt ze: “Het was altijd dat ik met energie thuiskwam ook al was ik ergens van heinde en verre geweest met de mensen. En het was altijd dat ik met energiegebrek thuiskwam als ik in Den Haag was geweest. (-) Ik stop met de politiek in Den Haag waar het giftig is en het te langzaam gaat." Partijleider Lilian Marijnissen met een bos bloemen in de hand tegen Leijten en de in het partijbureau te Amersfoort verzamelde leden: "Ik vind het superkut. Voor de partij, voor de fractie, voor alle mensen wiens stem jij bent in het parlement."

Komende maandag zal Kajsa Ollongren wederom verschijnen in de Thorbeckezaal. Ze zal daar gehoord worden over haar rol als verkenner bij de formatie in 2021 en de functie elders-affaire. De bewindsvrouwe zal daar dan verklaren zich niet te kunnen herinneren te hebben gesproken over de positie van Pieter Omtzigt.

Leijten heeft gelijk: de Haagse politiek is giftig en het gaat er allemaal veel te langzaam. Maar aan de socialiste heeft het niet gelegen, blijkt ook uit de reacties van de mensen in het land zaterdag; van links tot rechts klinkt veel waardering voor de gewichtige diensten die ze hen 17 jaar lang heeft bewezen. Bovendien blijft ze in zekere zin behouden. Want nu is het tijd voor aksie, naar eigen zeggen gaat ze bij Tata Steel 'de boel op stelten zetten'. "Niet om te zeggen: doe de boel maar dicht. Maar door te zorgen dat er schoon werk komt en dat er een toekomst komt voor de regio." Dat is goed nieuws voor de mensen in Velsen en IJmuiden.

Maar haar vertrek uit Den Haag is inderdaad superkut.