Renske nam het op voor de fraudeurs van gastouderbureau DADIM uit Eindhoven. Keihard bewezen fraudeurs!

Hieronder enkele citaten:

“Ik was voor de Raad voor de Journalistiek gedaagd door de eigenaar van gastouderbureau Dadim. Hij vond dat ik in mijn boek onzorgvuldig en tendentieus had bericht over zijn gastouderbureau. Ik had onder meer bevindingen van de inspecteurs indertijd geciteerd, waarin stond dat bij zijn gastouderbureau schoolgaande kinderen meer dan 50 uur per week opvang genoten, dat er opvanguren werden geschreven op dagen die niet bestonden (32 januari, 31 en 32 september), en dat urenlijsten van te voren waren ingevuld.

[….]

Op de zitting voor de Raad was hij vergezeld door Kamerlid Renske Leijten, die nog beweerde dat ik in een soort complot zat met de Belastingdienst om de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag te beïnvloedden. Een merkwaardige gewaarwording. Afijn, er blijken nogal wat reputaties geïnvesteerd in een zwart-wit versie van de toeslagenaffaire.”

Tot zover Renske Leijten.