SP-leider Lilian Marijnissen stapt op: het verliezen van de verkiezingen (de zevende op rij) is de laatste druppel voor de politica/playmate. "Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuwe gezicht", schrijft ze dus die heeft haar tomaten geteld. De dag na de verkiezingen zei ze nog te willen aanblijven. Die zes jaar zijn omgevlogen, benieuwd of haar opvolger weer een meisje wordt: Sandra Beckerman is de volgende op de lijst. Uw mooiste herinneringen deelt u hieronder.