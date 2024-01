Op luchtmachtbasis Volkel liggen onofficieel ruim 60 jaar oude B61-atoombommen, een type dat inmiddels is gereherfurbished tot B61-12's die je onder een B2-bommenwerper kan hangen en straks ook de JSF. Maar nu hebben SP'ers Bart van Kent en Sarah Dobbe via modelbrouwers.nl (geen spelfout, dat is de url van hét forum voor modelbouwers) en Director of the Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists Hans Kristensen (die kent u nog van deze) ontdekt dat ook Nederlandse F16's hebben geoefend met de nieuwe oude bom. Kamervragen voor Kajsa dus waar zoals gebruikelijk ontwijkende antwoorden op zullen komen. De socialisten willen ook van Ollongren weten of 'een of meerdere piloten van het 312e squadron een afbeelding van een atoomontploffing op hun helm hebben'. Die paddenstoelwolkhelm is vorige maand ontdekt door eerdergenoemde Kristenen tijdens de laatste elephant walk van F16's op Volkel. Met die helm is iets geinigs aan de hand; Defensie wil schijnbaar niet dat u hem ziet.